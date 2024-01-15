لجنة محاسبية لحل نزاع بين التأمين الصحي و«تعليم سوهاج»

شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، نزاعا بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بخصوص الزام المديرية بسداد مبلغ 9 ملايين و360 جنيها قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2020 /2021 مضافًا إليه الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

تحديد عدد الطلاب المقيدين

وكلفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2020/ 2021- تحديدًا دقيقًا، وقيمة اشتراكات التأمين الصحي والمبالغ التي سددتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية الواجب سدادها عن ذلك العام الدراسي، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين.

وحددت الجمعية، أمانة مقدارها 10 آلاف جنيه يؤديها التأمين الصحي لرئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 24/1/2024 تمهيدًا للفصل في النزاع.