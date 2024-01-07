8 خطوات لحجز موعد كشف في التأمين الصحي 2024 إلكترونيا

أتاحت وزارة الصحة والسكان، رابط موقع التأمين الصحي للتمكن من حجز موعد كشف إلكترونيا، لكافة المواطنين المسجلين على شبكة التأمين.

التسهيل على المواطنين

وتسعي وزارة الصحة للتيسير على المواطنين والتسهيل عليهم من خلال وضع رابط موقع التأمين الصحي لحجز موعد كشف عبر الموقع الإلكتروني والتسجيل عليه.

رابط موقع التأمين الصحي لحجز موعد كشف

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» رابط موقع التأمين الصحي لحجز موعد كشف.

الخطوة الأولى: يقوم الشخص الذي يرغب في حجز موعد كشف بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمين الصحي من هنا.

الخطوة الثانية: اختيار حجز العيادات الموجودة ضمن الخدمات التي تقدم على الموقع.

الخطوة الثالثة: بعد ذلك يقوم الشخص بالدخول على الصفحة الرئيسية لكتابة البيانات الخاصة به.

الخطوة الرابعة: يدخل الشخص الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقما.

الخطوة الخامسة: يكتب البيانات الخاصة به وحينها سيظهر الرقم التأميني للمريض.

الخطوة السادسة: يختار الشخص الذي يرغب في حجز موعد العيادة وتاريخ الكشف الطبي.

الخطوة السابعة: يختار الطبيب الذي سيجري عليه الفحص.

الخطوة الثامنة والأخيرة: بعد أن يختار الطبيب يحدد له موعد وتصله رسالة قصيرة عبر هاتفه المحمول لتأكيد ميعاد الحجز.