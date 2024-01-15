البنك الأهلي يعلن عن كيفية شراء صناديق الاستثمار والاستعلام عنها

كشف البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن خدمة شراء وثائق صناديق الاستثمار والاستفسار عنها أونلاين، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

خدمة إصدار واستعلام عن صناديق الاستثمار

ويمكن شراء وثائق صناديق الاستثمار والاستفسار عنها أونلاين، من خلال اتباع هذه الخطوات، بحسب البنك الأهلي المصري كما يلي:

- كتابة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدي البنك الأهلي المصري.

- الضغط على تنفيذ ويجب العلم أن في حال عدم تطابق البيانات المدخلة مع البيانات المسجلة لدي البنك، على العميل زيارة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة به.

- يتم إرسال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

تفاصيل شراء الصناديق إلكترونيا

- يعمل المستخدم على كتابة الرمز ثم الضغط على تنفيذ.

- يتم اختيار الخدمة المطلوبة سواء استعلام، أو إصدار.

- وإذا تم اختيار خدمة الاستعلام يتم عرض الرصيد القائم بكل صندوق.

- أما في حال اختيار خدمة الإصدار يتم اختيار الصندوق المراد الشراء به ثم يتم كتابة عدد الوثائق واختيار حساب الخصم المراد الشراء منه.

- المرحلة التالية يتم اظهار رقم طلب الشراء والذي يمكن للعميل استخدامه كمرجع للطلب.

- سيتم تنفيذ طلب العميل على كل صندوق في مواعيد المحددة.

- يجب العلم أن استخدام خدمة تقديم طلبات صناديق الاستثمار إلكترونياً وموافقة المستخدم علي الشروط والأحكام إذ أنه يعد بمثابة قبول لجميع الشروط و الأحكام وإقرار بالعلم بكافة تفاصيل الصندوق.