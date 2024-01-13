135 مليار جنيه.. حصيلة بيع ‎شهادات البنك الأهلي المصري بعائد 27%

بلغت حصيلة بيع ‎شهادات البنك الأهلي المصري بعائد 27% حوالي 135 مليار جنيه منذ طرحها الأسبوع الماضي وفقا لمصادر مصرفية مسؤولة بالبنك الأهلي المصري لـ«الوطن»، حيث أكدت المصادر على أن تلك الشهادات تعد الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي بعائد 27% سنويا و23.5% شهريا.

آخر ميعاد لشراء شهادة الـ27% المقدمة من البنك الأهلي

وبحسب ما أعلنه رئيس اتحاد بنوك مصر، فإن آخر ميعاد لشراء شهادة الـ 27% المقدمة من البنك الأهلي وبنك مصر سيكون في نهاية فبراير المقبل، موضحا في تصريحات صحفية، أن تلك الشهادة الأعلى في تاريخ البنوك المصرية، وأوضح أن بنك مصر والبنك الأهلي طرحا هذه الشهادة بعد انتهاء الأجل الخاص بالشهادات التي أصدرت بتاريخ 5 يناير الماضي.

تفاصيل شهادة الـ 27% من البنك الأهلي

سعر الفائدة، يسجل سنويا 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف مع نهاية أجلها، و الحد الأدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها، و أجل الشهادتين عام واحد، و تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويمكن الحصول على الهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي والفروع، واحتساب العائد يبدأ من يوم العمل التالي للشراء، والاقتراض بضمان الشهادة،متاح بضمانها، وعن كسر الشهادة يسمح البنكان للعميل بكسرها بعد مرور 6 شهور من شرائه.