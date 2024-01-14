البنك الأهلي المصري يعلن عن 18 خدمة بدون مصروفات في يناير 2024

أعلن البنك الأهلي المصري عن قائمة أسعار خدماته لشهر يناير 2024، والتي تتضمن مصروفات الاشتراك في الخدمات المختلفة، واستصدار كشوف الحسابات، والمشتريات، والدفع الإلكتروني، والتحويلات بين عملاء البنك، وغيرها من الخدمات الأخرى، التي تهم كافة شرائح العملاء والمتعاملين مع البنك الأكبر في مصر.

وبحسب الجدول، الذي طالعته «الوطن»، فإن عدد من الخدمات مثل «الأهلي نت»، و«الأهلي موبايل»، والدفع، لا تزال متوفرة من البنك الأهلي المصري، ويجري تقديمها للعملاء دون أي رسوم أو مصروفات.

خدمة «الأهلي نت» للعملاء من الأفراد

- الاشتراك في الخدمة مجاناً.

- الاستعلام عن أرصدة الحسابات والبطاقات والشهادات والودائع و القروض مجاناً.

- إصدار/ تعديل/ استرداد الشهادات والودائع مجاناً.

- إيقاف/ تفعيل/ إعادة إصداررقم سري/ إعادة تصفير عدد محاولات الرقم السري لبطاقات المرتبات مجاناً.

- تحميل وطباعة كشوف الحسابات مجاناً.

- التحويلات بين حسابات العميل مجاناً.

- التحويلات الداخلية لعميل آخر داخل البنك الأهلي مجاناً.

خدمة «الأهلي موبايل»

- الاشتراك في الخدمة مجاناً.

- الاستعلام عن أرصدة الحسابات والبطاقات والشهادات والودائع والقروض مجاناً.

- إصدار/ استرداد الشهادات والودائع مجاناً.

- إيقاف/ تفعيل/ إعادة إصدار رقم سري/ إعادة تصفير عدد محاولات الرقم السري لبطاقات المرتبات مجاناً.

- تحميل وطباعة كشوف الحسابات مجاناً.

- التحويلات الداخلية لعميل آخر داخل البنك مجاناً.

خدمات «محفظة الأهلي فون كاش»

- التسجيل بالخدمة مجاناً.

- مصاريف سنوية مجاناً.

- إيداع نقدي مجاناً.

- شحن رصيد المحفظة مجاناً.

- المشتريات مجانًاً.

وأعلن البنك الأهلي المصري، قبل أيام، عن طرح شهادة الادخار البلاتينية، بعائدين شهري 23.5% وسنوي 27%، لمدة عام واحد، بحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وجمعت هذه الشهادات، حتى نهاية الأسبوع الأول من طرحها، 135 مليار جنيه.