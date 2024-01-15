رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: لا بد من القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة

كتب:

محمد عزالدين
07:38 م | الإثنين 15 يناير 2024
الدكتور سمير صبري

الدكتور سمير صبري

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن كل المشروعات الصناعية في مصر تحتاج لوقفة لحل المشكلات الخاصة بالصناع، لافتا إلى أن هناك قطاعات تستطيع العمل وتكوين العملة الصعبة التي نحتاجها في القريب العاجل.

توفير العملة الصعبة لشراء المكونات من الخارج

وأوضح الدكتور سمير صبري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلة الصناع هي توفير العملة الصعبة لشراء المكونات من الخارج، مشيرا إلى أن بعض الصناعات مثل «الدواء، النسيج» تعد استراتيجية في المقام الأول، وعلى الدولة توفير العملة الصعبة والتيسيرات لأصحاب المصانع لأنها مستقبل التصدير، عكس صناعة السيارات التي تعتبر من الرفاهيات للمواطن.

وفرة العملة الدولارية

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن العامل الأهم في السوق الصناعي هو وفرة العملة الدولارية والقضاء على السوق الموازية، منوها بأن هذا القرار له علاقة بالأمن القومي والقرارات السيادية.

وتابع: فكرة تصنيع الدولة من الإبرة للصاروخ فشلت في مصر؛ لأنه ليس هناك دولة تصنع كل شيء، مشددا على أن المستورد والمصنع دراسات الجدوى هي التي تحدد أهمية المنتج وما نحتاج العمل على تصنيعه من عدمه.

 

اقرأ المزيد:

أمناء «الحوار الوطني»: وثيقة «الوزراء» تستهدف خلق اقتصاد قوي يحمي الدولة والمواطن

حزب الريادة: ورش عمل مكثفة استعدادا للمشاركة في الحوار الوطني

«الحوار الوطني»: مناقشة وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد تحقق فائدة كبرى

عضو بـ«الحوار الوطني» يشيد بوثيقة الحكومة المقترحة للاقتصاد: ترفع الإنتاج المحلي

«حماة الوطن»: مستعدون للمشاركة في الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة

رئيس حزب الغد: الحوار الوطني أعطى فكرا جديدا للشباب بصورة كبيرة
بقلم محمد عزالدين