مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: لا بد من القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن كل المشروعات الصناعية في مصر تحتاج لوقفة لحل المشكلات الخاصة بالصناع، لافتا إلى أن هناك قطاعات تستطيع العمل وتكوين العملة الصعبة التي نحتاجها في القريب العاجل.

توفير العملة الصعبة لشراء المكونات من الخارج

وأوضح الدكتور سمير صبري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلة الصناع هي توفير العملة الصعبة لشراء المكونات من الخارج، مشيرا إلى أن بعض الصناعات مثل «الدواء، النسيج» تعد استراتيجية في المقام الأول، وعلى الدولة توفير العملة الصعبة والتيسيرات لأصحاب المصانع لأنها مستقبل التصدير، عكس صناعة السيارات التي تعتبر من الرفاهيات للمواطن.

وفرة العملة الدولارية

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن العامل الأهم في السوق الصناعي هو وفرة العملة الدولارية والقضاء على السوق الموازية، منوها بأن هذا القرار له علاقة بالأمن القومي والقرارات السيادية.

وتابع: فكرة تصنيع الدولة من الإبرة للصاروخ فشلت في مصر؛ لأنه ليس هناك دولة تصنع كل شيء، مشددا على أن المستورد والمصنع دراسات الجدوى هي التي تحدد أهمية المنتج وما نحتاج العمل على تصنيعه من عدمه.