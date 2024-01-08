«حماة الوطن»: مستعدون للمشاركة في الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب «حماة الوطن» إن الحزب يجهز ملفاته حاليا للمشاركة في الحوار الوطني في المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع عودة انعقاد جلسات الحوار مرة أخرى سيجرى تعميق النقاش.

نتائج عمل الحوار الوطني

وأوضح «سليمان» في تصريح لـ«الوطن» أن حزب حماة الوطن لديه كوادر في مختلف التخصصات الفنية الدقيقة والمتعلقة بمحاور عمل الحوار الوطني، وستكون المشاركة مميزة ومختلفة في الجلسات القادمة، من أجل الخروج بمقترحات تضيف لتوصيات ونتائج عمل الحوار الوطني، لافتا إلى أن الحزب يعمل وفق منهجية تكاملية مع كل الأطياف السياسية ويراعى مختلف الرؤى ووجهات النظر.

مستقبل الدولة المصرية

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن أن مبدأ الحوار الوطني يشير إلى خارطة طريق لرسم مستقبل الدولة المصرية، خاصة وأنه يتبنى مناقشة مشكلات الاقتصاد والمجتمع والسياسة، مشيرا إلى أن القوى الوطنية شاركت بشكل كامل من خلال الأحزاب وغيرها في التقدم بمقرتحات بناءة للحوار الوطني والجميع يهدف لتحقيق مصلحة الوطن.