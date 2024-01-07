رئيس حزب الغد: الحوار الوطني أعطى فكرا جديدا للشباب بصورة كبيرة

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الانضمام إلى الحزب ليس بالأمر الصعب، ومن ينضم إلى الحزب يكون لديه رؤية لمستقبل أفضل، موضحًا أن هناك أسباب أخرى للانضمام للأحزاب منها دخول للمجالس النيابية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من كبر عدد أعضاء حزب الغد، لا تزال هناك محاولات من الحزب لإيجاد فرص للتعمق في مجلس النواب.

أفكار خارج الصندوق

وأكد موسى خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الحزب شارك في الحوار الوطني وقام بتقديم ملفات اقتصادية مهمة، كما أن الحوار الوطني أعطى فكرا جديدا للشباب بصورة كبيرة، مؤكدًا أن المرحلة الاقتصادية القادمة تتطلب أفكارا خارج الصندوق، وسعى الحزب في الحوار الوطني لإنتاج أفكار خارج الصندوق فعليًا.

واستكمل: «أحد الأفكار خارج الصندوق التي يفضل تنفيذها هي فتح طرق الاستثمار للشباب بإمكانيات مادية بسيطة وذلك في مشروعات قائمة مع خطة الدولة»، موضحًا أن ذلك سيتم بمبالغ مادية بسيطة من الشباب في أسهم لفتح المصانع وتشغيلها، ومحاولة الاستثمار في التصدير للمواكبة مع الوضع الاقتصادي العالمي والبريكس.