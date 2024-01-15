باحث: مصر بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية لدعم الشعب الفلسطيني

قال محمد فوزي الباحث بمركز الفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية لدعم الشعب الفلسطيني خلال أزمته الأخيرة التي تعرض لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين.

دعم الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية

وقال محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية بقناة سي بي سي إكسترا، إن الدولة المصرية حرصت خلال اللحظات الأولى للعدوان على دعم الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية وكرثت اتصالاتها الدبلوماسية مع مختلف دول العالم لإدخال المساعدات بمجرد بدء الساعات الأولى للحرب، فضلا عن اصطفاف قطار الدعم والمساعدات أمام معبر رفح بمجرد بدء العدوان؛ الأمر الذي يؤكد العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

معبر رفح لم يغلق

وتابع الباحث، أن ادعاءات الجانب الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية الأخيرة بأن معبر رفح أغلق عار تمام من الصحة فالمعبر كان مفتوحا من الجانب المصري، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تسعى للتغطية على جرائمها.