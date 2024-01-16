تقرير صادم عن أغنى 5 أشخاص حول العالم.. ثرواتهم ستنفد خلال 476 عاما

تقرير صادم نشرته منظمة «أوكسفام»، كشفت فيه عن ثروات أغنى 5 أشخاص في العالم، معبِّرة عن مدى ثرائهم بأنهم حال أنفق كل شخص منهم مليون دولار يوميا فإن ثرواتهم ستنفد خلال 476 عاما، حتى إن لم تزدد ثروتهم دولارا واحدة.

5 مليارات شخص حول العالم أكثر فقرا بشكل ملحوظ

وأوضحت «أوكسفام» أن الشركات الكبرى وأثرياء العالم ضاعفوا ثرواتهم بمعدل 14 مليون دولار في الساعة منذ 2020، في وقت أصبح 5 مليارات شخص حول العالم أكثر فقرا بشكل ملحوظ.

وارتفعت ثروة هؤلاء الخمسة بنسبة 14% منذ 2020 إذ وصلت إلى 869 مليار دولار في 2023، مشيرة إلى أن هؤلاء الخمس هم: إيلون ماسك وبرنارد أرنو وجيف بيزوس ولاري إيلسون ومارك زوكربيرغ.

وأضافت «أوكسفام» أن المليارديرات في العالم أصبحوا أكثر ثراء بمقدار 3.3 تريليون دولار في السنوات الثلاث الماضية، حيث إن أغنى 1% من سكان العالم يملكون 43% من الثروات المالية في العالم.

وأفادت بأن «الاحتكارات تلعب دورا محوريا في تشكيل حياة الناس العاديين في جميع أنحاء العالم، إذ تؤثر على الأجور ونوعية الطعام وعلى سهولة الحصول على الأدوية».

التقرير بالتزامن مع مؤتمر دافوس

جدير بالذكر جاء تقرير المنظمة التي تهتم بمكافحة عدم المساواة بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع، مع إشارة إلى أن المشاركين الكبار في «دافوس» هم على الأغلب نفس الأشخاص الذين يقودون عدم المساواة في العالم، حيث يسعون وراء مصالحهم وليس من أجل الصالح العام.