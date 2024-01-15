روسيا لم تحضر.. اجتماعات دافوس تنتهي دون خطة واضحة للسلام بأوكرانيا

انتهى اجتماع آخر لمستشاري الأمن القومي في مدينة دافوس السويسرية، المخصص لـ «صيغة السلام» الأوكرانية، دون خطة واضحة، وقال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، إنه من المرجح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير بشكله الحالي، وفق لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» الأمريكية.

وكان كاسيس، قال في وقت سابق، إنه لن يكون هناك سلام دون أن تقول «موسكو» كلمتها، واصفا مهمة التسوية السلمية بأنها ليست سهلة، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سويسرا: عدم الاستعداد لضم «موسكو» إلى المحادثات

وشدد الوزير السويسري، على أهمية مشاركة 3 دول: «البرازيل - الهند - جنوب إفريقيا» بسبب وجودهم ضمن «مجموعة بريكس» إلى جانب «موسكو»، وفق لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، اجتمعت أكثر من 80 دولة في «منتجع دافوس» شرق سويسرا للبحث في صيغة للسلام في أوكرانيا اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مكونة من 10 نقاط، فيما أقر السويسريين المشاركون، في تنظيم الاجتماع بعدم الاستعداد لضم «موسكو» إلى المحادثات.

وركزت المحادثات بشكل خاص، على انسحاب القوات الروسية، فيما قال أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي، إن «محادثات دافوس» كانت مفتوحة وبناءة، مضيفا إن بلاده تدرس عقد قمم مع دول إفريقية وأمريكية جنوبية.

69 % من الجمهوريين يعتزمون التصويت لترامب في الرئاسية

وعلى خلفية تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن على إثر دعمه في وقت سابق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأزمة الأوكرانية، تصدر رئيس البلاد السابق دونالد ترامب بهامش كبير من المرشحين المحتملين الآخرين من الحزب الجمهوري من حيث دعم الناخبين، وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، في مسح، إن 69% من الجمهوريين يعتزمون التصويت لترامب في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وجاء حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في المركز الثاني بــ 14% ويليه السفيرة الأمريكي السابقة لدى منظمة الأمم المتحدة نيكي هالي بـ12%.