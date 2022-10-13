تقرير: الركود الاقتصادي يدفع أغنياء العالم للاستثمار في الذهب

قالت مؤسسة «جولد بيليون»، العاملة في مجال أبحاث وأسعار الذهب العالمية والمحلية، إنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب رجال الأعمال ومليارديرات العالم بتحويل أموالهم ومعظم ثرواتهم للذهب.

وأضافت في تقرير لها، اليوم، أن هناك تحركات من مليارديرات ومشاهير العالم للاستثمار في المجالات الأكثر ربحا، حيث يتم إدارة أموالهم من خبراء متخصصين في الاستثمار مترقبين دائما أي تعقيدات في سوق المال، ومهمتهم هي زيادة العائد والمحافظة على الثروة في ظل أي أزمة أو ركود اقتصادي.

الذهب أهم وسيلة لحفظ الأموال أثناء الركود

وأشارت المؤسسة إلى أن خبراء الاستثمار أكدوا أن أهم وسيلة للحفاظ على الأموال أثناء فترات الركود الاقتصادي هي تحويلها لمعادن ثمينة مثل الذهب، ولذلك اتجه معظم أغنياء العالم لتحويل جزء من ثرواتهم للذهب.

وأكد الخبراء أن سوق الاستثمار في البورصة والأسهم متقلب جداً وخطير مع أنه يحقق عوائد كثيرة، ولكن أنسب طرق الاستثمار وأقلها خطورة هي استثمار المعادن الثمينة.

وعلى الصعيد العالمي قام اللورد جاكوب في أواخر عام 2016 وهو أحد أغنى رجال الأعمال في العالم ببيع الأسهم لشراء الدهب والمعادن الثمينة وتقدر بحوالي 8% من ثروته بقيمة 2.8 مليار جنيه استرليني.

أغنياء أجانب ومصريين يتجهون إلى الذهب

وخلال عام 2018 قام الملياردير المصري نجيب ساويرس بتحويل نصف ثروته التي تقدر بنحو 5.7 مليار دولار إلى ذهب، وهو ما يؤكد أن الذهب وسيلة استثمار مربحة ومضمونة.

ونصح خبراء جولد بيليون جعل الذهب جزءً أساسيًا في محفظتك بنسبة مختلفة واستشارة مختصين في الاستثمار بشكل مستمر.