«2023».. العام الأكثر دموية في العالم

2023 عام استثنائى مر على المليارات من البشر مخلفاً ندبات لا تمحى آثارها، وترك الكرة الأرضية تعانى بقوة فى محاولة للتعافى من الآثار الكارثية، بعد أن حققت الكوارث الطبيعية والدمار أرقاماً قياسية فى عدد الضحايا، بخلاف الحروب المسلحة بين الدول وحروب الشوارع والاقتتال الداخلى، والصراع الفلسطينى - الإسرائيلى وما خلفه من فاجعة كبرى بوجود 100 ألف فلسطينى بين شهيد ومصاب وجريح، ليكتسب العام عن جدارة لقب العام الأكثر دموية، بأعداد غير مسبوقة من القتلى والجرحى والمشردين والنازحين والمهاجرين، وهى أعداد لا تزال الإحصاءات العالمية تحصدها حتى هذه اللحظة وربما حتى بعد انتهائه.

وأظهرت المراجعة السنوية للصراعات التى أعدها ونشرها المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية أن هناك 183 صراعاً مسلحاً إقليمياً فى العالم عام 2023، وهو الرقم الأعلى منذ 30 عاماً، فيما سجلت الكوارث الطبيعية أرقاماً قياسية غير مسبوقة بداية بالزلازل والأعاصير والحرائق التى أدت إلى مقتل مئات آلاف من البشر وحتى ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة التى أودى بحياة المئات على أسرتهم أو بين أسرهم.

واعترفت «الأمم المتحدة» بأن فلسطين شهدت واحداً من أكثر الأعوام دموية فى تاريخ الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، فى إشارة إلى العدوان على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، فيما تستمر الأزمة الروسية- الأوكرانية تحصد الأرواح من الجانبين، ونزاعات وحروب أخرى بجميع قارات الكوكب الذى لا يزال فى طور التعافى من وباء كورونا الذى ضربه فى عام 2020 واستمر مع تطوراته حتى قبالة العام الماضى.