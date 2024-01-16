قطع المياه لمدة 12 ساعة في كفر الشيخ اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن قريتين بمركز بيلا، اليوم الثلاثاء، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.

قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّ القرى التي ستتأثر بقطع مياه الشرب بمركز بيلا هي «الجرايدة، والشطوط»، وتوابعهما، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، على أنّ تعود المياه إلي طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي، والذي يعمل على مدار 24 ساعة.