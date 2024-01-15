9 إنذارات بالغلق لمنشآت سياحية مخالفة في مرسى مطروح

نظمت لجنة المرور والتفتيش على المطاعم والمحال التجارية برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، بالتعاون مع ممثلي الإدارات والمديريات المعنية، حملة للمتابعة والتفتيش على عدد من المطاعم بمرسى مطروح، وجرى إعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتوجيه إنذارات لمنشآت سياحية غذائية لمخالفات القوانين واللوائح المعمول بها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

إنذارات بغلق مطاعم في مطروح

وقال محمد أنور مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، إن مرور لجنة التفتيش، اليوم الاثنين، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة ومشاركة الطب البيطري، أسفر عن تحرير 6 محاضر رسمية لبعض المنشآت السياحية من المطاعم، وتحرير 9 إنذارات بالغلق لمخالفتها شروط السلامة والصحة المهنية، وضبط مخالفات عدم عمل شهادات صحية وبيئية، وكذلك عدم عقود عمل وتراخيص مزاولة مهنة.

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، أنه جرى إعدام كمية 35.5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.