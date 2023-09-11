توجيه 4 إنذارات بالغلق لـ4 منشآت سياحية في مطروح

وجهت لجنة من محافظة مطروح 4 إنذارات لمطاعم ومنشآت سياحية بالغلق لوجود تكرار مخالفات مستمرة، جرى رصدها عدة مرات، في ظل استمرارا لجهود محافظة مطروح في التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحلات التجارية والغذائية خاصة مع الإقبال الكبير الذى تشهده مطروح حاليا، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لجنة تفتيش على المنشآت السياحية في مطروح

وقال، محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، إنه بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة نظمت لجنه المرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق و الحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية حملة للمرور علي عدد من المنشات والمحال العامة والمطاعم للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

ضبط مخالفات

وأضاف مدير عام السياحة بمحافظة مطروح في بيان أن الحملة أسفرت عن إعدام 50 كيلو جرام مواد غذائية متنوعه غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 إنذارات تنوعت ما بين عدم التأمين على بعض العاملين، وعدم وجود عقود عمل ودفاتر حضور وانصراف للعاملين، وكذلك عدد 3 محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.