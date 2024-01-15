البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس 2024 بالإسكندرية

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس 2024 من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كما اعتاد بشكل سنوي، وذلك يوم الجمعة المقبل 19 يناير الجاري.

يأتي ذلك بحضور الأساقفة الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه والأنبا هيرمينا أسقف شرق الإسكندرية والأنبا أيلاريون أسقف غرب الإسكندرية والقمص إبرام أميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية وكهنة الكنيسة وشعبها.

وبحسب بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، فإن قداس عيد الغطاس وهو الذي يتم متأخرا يوما عن المعتاد، إذ من المفترض أن يتم ليلة 18 يناير إلا أن هذا العام يتأخر يوما كونها سنة كبيسة.

موعد قداس عيد الغطاس 2024

وينطلق قداس عيد الغطاس يوم الجمعة 19 يناير الجاري في الساعة 6:30 مساء، إذ يبدأ بصلوات اللقان ثم القداس الإلهي الذي ينتهي مع منتصف الليل.

ويعود البابا تواضروس الثاني إلى عادته السنوية بترأس قداس عيد الغطاس من الإسكندرية بعدما غاب العام الماضي بسبب ظروفه الصحية والتي ظهرت عليه أثناء عيد الميلاد المجيد في العام الماضي.