رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية تزامنا مع عيد الغطاس

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، على تكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس على مستوى الأحياء، وأعمال مراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لمن يستغل الاحتفالات بعيد الغطاس وعطلة نهاية الأسبوع في البناء المخالف علي الأراضي الزراعية، مؤكدا على تنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

الإسكندرية تستعد لعيد الغطاس

وشدد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية تزامنا مع الاحتفال بعيد الغطاس المجيد، مكلفًا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي.

غرقة عمليات المحافظة مستعدة لاستقبال الشكاوى

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة من المواطنين والتعامل معها في الحال، وذلك على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام «4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137» من أي محمول.