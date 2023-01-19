«أسقف بني سويف» يشارك الكهنة فرحة عيد الغطاس المجيد بلعب تنس الطاولة

شارك الأنبا غبريال أسقف بني سويف، الأطفال والشباب والكهنة، فرحة الاحتفال بعيد الغطاس المجيد بنادي كنيسة مار مرقص بمدينة بني سويف، من خلال اشتراكه في مسابقة لعبة تنس الطاولة، وتفوق عليهم.

وحرص الشباب والأطفال والكبار على التقاط الصور التذكارية معه، في جو من المرح والفرح، وذلك عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الغطاس.

تناول البرتقال وعصير القصب أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس

ويُعد تناول ثمار البرتقال واليوسفي وقصب السكر من عادات الأقباط المصريين خلال الاحتفال بعيد الغطاس المجيد في محافظة بني سويف.

وكان نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، قد ترأس مساء أمس القداس الإلهي لعيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة مار مرقص بمدينة بني سويف، بمشاركة آباء الكنيسة القمص أشعياء ديماس، والقس مرقص صموئيل، والقس مقاريوس عدلي، وبحضور جمع كبير من المصلين من مختلف الأعمار.

الأنبا اسطفانوس يترأس قُدّاس عيد الغطاس في ببا

كما ترأس الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة مارجرجس بمدينة ببا، فيما ترأس القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الانبا بولا ببوش قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة دير الأنبا بولا، و القمص فام الانطوني وكيل دير الأنبا انطونيوس ببوش قداس العيد بكنيسة دير القديس الانبا انطونيوس.

وأقيمت صلوات عيد الغطاس المجيد بكافة كنائس محافظة بني سويف، وسط إجراءات أمنية، وإغلاق تام لكافة شوارع الكنائس استكمالا للخطة الأمنية لتأمين الكنائس التي بدأت منذ قداس عيد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.