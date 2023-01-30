الكنيسة الأرثوذكسية تصدر عددا جديدا من مجلة الكرازة.. احتفال عيد الغطاس

صدر العدد الجديد من مجلة الكرازة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي يشرف عليها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويشرف على تحريرها الأنبا ماركوس أسقف دمياط وتوابعها والذي حمل رقم 3 و4 للسنة 51.

غلاف مجلة الكرازة

وتضمن غلاف مجلة الكرازة في العدد الأخير صورة البابا تواضروس خلال لقاء وقداس عيد الغطاس المجيد بالمقر البابوي في بيت الكرمة بكينج مريوط، يوم الأربعاء 18 يناير الجاري.

تناول العدد الجديد من الكرازة، باب «مختارات حلو الكلام» للبابا تواضروس، تناول من خلالها بعض الأقاويل التي يجب اتباعها، ومنها رماني الناس بالحجار فجمعتها وبنيت بيتا، وأعظم الناس تلقاه مبتسمًا وقلبه بالهم مستعرًا، العمق الحقيقي للعلاقت يبدأ من قبول العيوب لا من تقديس المزايا.

أخبار البابا تواضروس

واستعرضت المجلة القبطية أبرز أخبار الكنيسة القبطية خلال الفترة الماضية، ومنها حوارات البابا تواضروس مع القناة الأولي والثانية الفضائية المصرية، وموقع مبتدا.

كما صلى البابا قداس عيد الختان في كنيسة المقر الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي في القاهرة.

والتقى البابا تواضروس بالفنان اللبناني أنطوان وديع الصافي والروائية الدكتورة منى زكي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القوى الناعمة للإنتاج الفني.

بيان بخصوص الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية

وأفردت المجلة الرسمية للكنيسة جزءا منها لعرض بيان لجنة العلاقات المسكونية بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برفض الانشقاق الذي أعلنه الأسقف أبونا ساويرس وتنصيب نفسه بطريركًا على منطقة أورومو بإثيوبيا، وسيامته 26 أسقفا مخالفا القوانين الكنسيه.

وأكدت اللجنة أنها لا تعترف بالسيامة خارج اليطريرك الشرعي وهو أبونا متياس الأول.