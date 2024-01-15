محافظ الأقصر: انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية 27 يناير

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية؛ لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها، بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ومسؤولي جهات الولاية.

انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وجه محافظ الأقصر، بضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كل الجهات للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والتي ستنطلق مرحلتها الأولى 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير القادم، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.

تنفيذ قرارات إزالة التعديات

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر انطلاق الموجة الـ22 التي تستهدف تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي جهات الولاية المختلفة «وحدات محلية، وري، وسكة حديد، وأوقاف، وآثار، وأراضي زراعية» وغيرها من جهات الولاية الأخرى على مستوى المحافظة.