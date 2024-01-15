محافظ الأقصر يتابع نسب تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

عقد مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمدينتي أسنا وأرمنت.

حضر الإجتماع، محمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربى السكرتير المساعد بالمحافظة، والمهندس أحمد حسن عضو أمانة ، متابعة المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء والمهندس حسني منصور رئيس، الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، والمهندس هانى طايع ،مدير عام جهاز التعمير لمنطقة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لبرنامج حياة كريمة، وياسر جاد مدير عام التخطيط والمتابعة ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ومسؤولى هيئة التعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء المدن ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تنفيذ 157 مشروعا

وأوضح المهندس حسني منصور، رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، أن المشروعات المنفذة من قبل الجهاز المركزى للتعمير 157 مشروعا، تتضمن متضمنة مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات زراعية، ومراكز شباب، وكباري، ونقاط إطفاء وإسعاف، وإنشاء وتطوير الوحدات الاجتماعية، وإنشاء مركز تنمية أسرة، وإنشاء مركز تأهيل وتوصيل شبكات الكهرباء لـ34 قرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير بمنطقة البحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من 137 مشروعا، وتم تسليم 113 منها لدار الهندسة، وجاري استلام 23 مشروعا، وجاري العمل بـ21 أخرى.

سرعة تنفيذ المشروعات

ومن جانبه، شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر على سرعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارى العمل بها لتسليمها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع.

وأكد محافظ الأقصر على تسهيل أعمال لجان الأستلام المنوطة بكل مشروع لأنهاء المستهدف من المرحلة الأولى والبدء فى أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لضمان حصول المواطنين على الخدمات اللائقة والحياة الكريمة وفقاً لرؤية مصر 2030.