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رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض «أثر البعد الاجتماعي على تصميم العمارة» (صور)

كتب:

أيمن حمزة
01:24 ص | الإثنين 15 يناير 2024
رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض يناقش أثر البعد الإجتماعي على تصميم العمارة الداخلية وتحسين بيئة المعيشة

رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض يناقش أثر البعد الإجتماعي على تصميم العمارة الداخلية وتحسين بيئة المعيشة

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الاقصر مساء أمس، يرافقه الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، المعرض الفني للدكتورة جهاد محمد شريت، حول تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على تصميم البيئة المعيشية داخل الحيزات الداخلية للمساكن، وذلك بحضور الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

ويناقش المعرض أثر البعد الاجتماعي على تصميم العمارة الداخلية في الحيزات السكنية الصغيرة، كما يتناول المعرض تحليل كيفية تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على تصميم البيئة المعيشية داخل الحيزات الداخلية.

وقالت الدكتورة الفنانة جهاد محمد شربت: جرى التركيز على تحسين تصميم الحيزات واستخدام الخامات والإضاءة لتلبية احتياجات القاطنين الاجتماعية والتفاعلية، إذ قمت بتحليل نموذجين من الحيزات السكنية الصغيرة من تصميمها وتنفيذها، ومن خلال المقابلات الميدانية للمستفيدين من أصحاب الشقق وأسرهم لفهم احتياجاتهم ومدى تأثير البعد الاجتماعي على تصميم العمارة الداخلية، أظهرت أهمية توجيه العمارة الداخلية نحو تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكان وتحقيق الراحة والرفاهية.

وأوصت الدكتورة جهاد، بضرورة مراعاة العوامل الاجتماعية في تصميم الحيزات السكنية الصغيرة، مع التركيز على تحسين جودة البيئة المعيشية وتشجيع التفاعلات الاجتماعية داخلها.

من جانبه قال الدكتور حمدي حسين، يعتبر هذا المعرض محاولة في فهم كيفية تأثير العوامل الاجتماعية على تصميم العمارة الداخلية وكيفية تحسين البيئة المعيشة في الحيزات السكنية الصغيرة من خلال خدمة التصميم وموائمته مع الاحتياجات الاجتماعية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.