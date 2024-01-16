دعاء للمذاكرة وثبات الحفظ للطلاب.. «اللهم إني أسألك فهم النبيين»

يواجه كثير من الطلاب في هذه الفترة ضغطًا بسبب الامتحانات التي بدأت في بعض المراحل التعليمية أو ستبدأ خلال الفترة القادمة، ويشعر الطلاب في هذه الأوقات بالتوتر والقلق والخوف بسبب الامتحانات، ويطلب الطلاب في هذه الأوقات دعاء للمذاكرة حتى يسهل عليهم ويفتح الله لهم، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

دعاء للمذاكرة

وعن دعاء للمذاكرة، قال ياسر سلمي، الباحث والداعية في التراث الإسلامي، لـ«الوطن» إنه يمكن للطلاب ترديد كثير من الأدعية قبل أو بعد المذاكرة، بنية أن يفتح الله عليهم، ويستجمعوا أفكارهم وتركيزهم أثناء المذاكرة، ومن هذه الأدعية:

- اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل.

- اللهم إني أسألك سرعة الحفظ والفهم والبديهة وقوة الملاحظة.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

- يارب لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت وحدك تجعل الصعب إذا شئت سهلًا يا رب.

- اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي.

دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ

ومن دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ التي يمكن أن يرددها الطالب خلال فترة الامتحانات:

- يا مجيب دعاء يا واسع العطاء، رد عليّ ضالتي وقت حاجتي، وسهّل عليّ الحفظ، وألهمني التذكر عند النسيان.

-صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم لك الحمد يا معلم الأنبياء والمرسلين، يا من علّم الملائكة المقربين، والعلماء العاملين والأولياء والصالحين، ارزقني العلم وفهمه، وأوزعني القدرة على حفظه والإتيان به.