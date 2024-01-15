دعاء قبل الامتحان.. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا

يحرص الكثير من الطلاب وآبائهم وأمهاتهم على ترديد دعاء قبل الامتحان للنجاح والتوفيق، مع بداية امتحانات نصف العام آملين أن تكون يسيره، إضافة إلى تسهيل الحفظ والتركيز، ورغم أنّه لا توجد أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنّ هناك مجموعة من الأدعية المأخوذة من العلماء والصالحين ترصدها «الوطن» من خلال الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد سيدنا الحسين.

وقال إمام مسجد سيدنا الحسين، لـ«الوطن»، إنّ دعاء قبل الامتحان للنجاح، يُمكن القول فيه «اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنّك إن شئت جعلت الصعب سهلًا».

دعاء قبل الامتحان

وأضاف في دعاء قبل الامتحان: «اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إيَّاه يا عليم يا حفيظ».

دعاء الامتحان

ومن دعاء قبل الامتحان، قال: «اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكل عليك».

وأكد عبدالسلام أنّه يمكن للآباء والأمهات أن يدعو لأبنائهم بالتوفيق والسداد وحسن التيسير، وأن يحفظهم الله فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين.