دعاء الفجر للميت.. عبادة مستحبة من القرآن والسنة

الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وهو من أحب الأعمال إليه، خاصة في وقت الفجر، حيث الهدوء والسكينة وقيام الليل، كما أنه من أقوى أسباب استجابة الدعاء، ومن أهم أنواع الدعاء، الدعاء للميت، حيث أنه من أعظم الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الأحياء لموتاهم، ودليل على حبهم وصدق محبتهم لهم، ووردت الكثير من الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، على أهمية الدعاء للمتوفى.

أهمية الدعاء للميت في القرآن

ومنها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (الحشر:10)، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّمْ إِلَى رَبِّهِمْ مُنْصَرِفُونَ} (الطور:21).

الدعاء للميت في الحديث الشريف

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).

فضل الدعاء للمتوفى

وللدعاء للمتوفى فضل عظيم، فهو من أسباب مغفرته ورحمته، وتخفيف عذاب القبر عنه، ورفع درجاته في الجنة، كما أنه يدخل السرور على قلبه ويفرحه، ومن أهم الفضل الذي يناله الميت من دعاء الأحياء له هو: غفران الذنوب: فقد ورد في الحديث السابق، أن الدعاء للميت من أسباب مغفرته ورحمته، حيث أنه يدخل في باب الصدقة الجارية، التي تستمر في نفع الميت بعد موته، تخفيف عذاب القبر: فقد ورد في الحديث أن الدعاء للميت من أسباب تخفيف عذاب القبر عنه، حيث أنه يزيل عنه بعض آلام القبر ويدخل عليه بعض الراحة، رفع درجاته في الجنة: فقد ورد في الحديث أن الدعاء للميت من أسباب رفع درجاته في الجنة، حيث أنه يثقل ميزانه ويزيد حسناته.

كيف ندعو للمتوفى؟

يمكن الدعاء للمتوفى بأي صيغة من صيغ الدعاء، ولكن من الأفضل أن يكون الدعاء شاملاً لجميع أنواع الخير ويكون في الفجر وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، ومن ذلك:

- الدعاء له بالمغفرة والرحمة: وذلك بقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

- الدعاء له بالفوز بالجنة: وذلك بقول: «اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، الدعاء له برفع درجاته في الجنة: وذلك بقول: «اللهم ارفع درجاته في الجنة واغفر له وارحمه».

ويمكن أيضا الدعاء للمتوفى بذكر صفاته الحميدة، وأعمال الخير التي كان يقوم بها، وذلك من باب الترحم عليه وإظهار محبته.