أطباء يحذرون من مشروبات الطاقة.. تقود لأفكار إنهاء الحياة

مع السنوات الأخيرة الماضية، أصبحت مشروبات الطاقة هي المشروبات الرسمية لفئة كبيرة من الأطفال والشباب، والذين يعتمدون عليها بشكل يومي، على اعتبار أنها تمنحهم طاقة إضافية، سواء خلال يومهم الدراسي أو تدريباتهم الرياضية.

تحذيرات عديدة يطلقها الأطباء يوما بعد يوم، من الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، إلا أن دراسة حديثة كشفت مفاجأة، بعدما أكدت أن هذه المشروبات تعرَض الأطفال والشباب لمخاطر أفكار إنهاء الحياة.

مخاطر غير متوقعة لمشروبات الطاقة على الأطفال والشباب

«مشروبات الطاقة تؤثر على الصحة العقلية والبدنية للأطفال»، أوضحت الدراسة بحسب ما كشفته الدكتورة شيلينا فيسرام من جامعة نيوكاسل، التي أكدت أن مشروبات الطاقة قد تسبب ضائقة نفسية، وتؤثر على الصحة العقلية للأطفال والشباب، ووجد العلماء أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين، يكون لها تأثير مباشر على النتائج المدرسية للأطفال، بحسب ما تم نشره في «Public Health Journal».

وفيما يخص الفئة الأكثر استهلاكا لمشروبات الطاقة، فقد حللت الدراسة بيانات من 51 دراسة شملت 1.2 مليون طفل، من جميع أنحاء العالم، حيث كشفت أن الصبية، يستهلكون المزيد من المشروبات الغازية أكثر من الفتيات، حسب ما نقلته صحيفة «صن» البريطانية.

ما مخاطر مشروبات الطاقة على الأطفال والشباب؟

وتعددت مخاطر مشروبات الطاقة لتضر كل نواحي الحياة للمراهقين والبالغين، حيث زادت المشروبات الغازية من احتمالات ضعف الأداء الأكاديمي ومشاكل النوم والقلق والاكتئاب والعادات الغذائية غير الصحية، ويمكن أن يحتوي مشروب الطاقة العادي على نفس كمية الكافيين الموجودة في جرعة الإسبريسو، كما أنه يحتوي على مكونات نشطة أخرى، مثل غرنا والتورين، بحسب الدراسة.

وذكر بعض الأطباء المعدل اليومي المسموح لتناول مشروبات الطاقة، التي تحتوي على نسبة من الكافيين، ويصل إلى 400 ملجم للبالغين، ولكن لا يوجد سوى القليل من الأبحاث حول المستويات المسموح بها للمراهقين والأطفال، وقال ويليام روبرتس، الطبيب بالجمعية الملكية للصحة العامة: «هذه المراجعة إضافة مهمة إلى الأدلة المتزايدة على أن مشروبات الطاقة يمكن أن تضر بالصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب، على المدى القصير والطويل».