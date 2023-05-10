استشاري تغذية لـ قناة الناس: مشروبات الطاقة والمنبهات تضر بمخ الأطفال

حذر الدكتور عماد فهمي، استشارى التغذية العلاجية، من تناول الأطفال للشاي والقهوة ومشروبات الطاقة، لأن بها نسبة سكر وكافيين رهيبة، ما يسبب ضغطا كبيرا على المخ، وأيضا سحب الطاقة من الجسم كله، لافتا إلى أن المخ أهم عضو فى الجسم، يتأثر كثيرا بهذه المنتجات.

وطالب استشاري التغذية العلاجية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، الأمهات والآباء، أن يتوخوا الحذر ولا ينبهروا بالإعلانات التجارية وطرق التسويق المختلفة، التي تعمل على زيادة مبيعات المنتجات على حساب صحة الأطفال، مؤكدا أن الغذاء كلما كان مرتفع الثمن، قلت عناصره الغذائية، وذلك لاستخدام مواد حافظة، ومكسبات طعم وخلافه.

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