أرخص أماكن شراء الملابس الشتوية في مطروح.. اعرف التفاصيل

تشتهر محافظة مطروح بالعديد من الأسواق التي يتوافر بها الملابس الشتوية أو الصيفية بأسعار مخفضة في ظل توافد أهالي مطروح والزائرين عليها للتسوق منها، خاصة مع عروض التخفيضات التي تعلن عنها المحلات والمنافسة للسيطرة على العملاء، ومع بداية الشتاء يقبل الجميع على شراء احتياجاتهم سواء الأطفال أو الأسرة من الملابس، إليكم أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في مطروح.

سوق ليبيا أشهر أماكن بيع الملابس الشتوية بأرخص الأسعار

ويأتي سوق ليبيا من أرخص أماكن شراء الملابس في مدينة مرسى مطروح، حسب ياسر الجهيني من تجار الملابس بسوق ليبيا، لـ«الوطن»، ويتميز بوجود ما يقرب من 350 محلا تجاريا به ملابس متنوعة أطفال وحريمي ورجالي مصري ومستورد، ويتجمع في السوق أكبر تجار مطروح موزعين الجملة للمحلات في الأحياء السكنية، وتباع خلالة الملابس بأرخص الأسعار.

شارع الإسكندرية

ويعد شارع الإسكندرية من أكبر الأسواق التجارية في مرسى مطروح بجانب سوق ليبيا الذي يبيع الملابس الشتوية بأسعار رخيصة، طبقاً لعطية القاسمي من تجار الملابس بمطروح لـ«الوطن»، نظراً لموقعة المتميز وسط المدينة، ووجود أقدم تجار به، والبيع بأسعار متميزة، كما يوجد أماكن في مدينة السلوم بالشارع الرئيسي للمدينة، وشارع السوق بمدينة سيدي براني، وبجوار مجلس مدينة النجيلة، والسوق بجوار مسجد الفتح بمدينة الضبعة، وشارع العلمين، وشارع الإسكندرية بالحمام، ومنطقة شالي في سيوة.

إقبال على التسوق من أسواق مطروح

وأكد جبريل الصنقري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمرسى مطروح أن أسواق المحافظة تشهد إقبالا لشراء الملابس من العديد من التجار، الذين يحرصون على البيع بأرخص أسعار، إذ تتزايد عملية البيع في المواسم والأعياد.