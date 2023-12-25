هل شراء الملابس الشتوية بالكيلو مفيد أم ضار؟

يبحث كثير من المواطنين عن طريقة لشراء الملابس الشتوية بأسعار مناسبة، وظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة شراء الملابس بالكيلو، فما هي هذه الظاهرة؟ وهل مفيدة للمشتري أم تكبده المزيد من الأموال؟

شراء الملابس بالكيلو

قال الحاج سيد محمد غريب، أحد كبار تجار الملابس في حي الأربعين في محافظة السويس، إن شراء الملابس بالكيلو مفيد للغاية، خاصة بالنسبة للملابس الثقيلة، مثل الجواكت، إذ يتراوح سعر الكيلو الواحد من الجواكت بين 270 و750 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الجاكت الواحد دون ميزان بين 1500 و2000 جنيه.

وأضاف لـ«الوطن» أن شراء الملابس بالكيلو مفيد أيضًا بالنسبة للملابس الخفيفة، مثل القمصان والبنطلونات، إذ يتراوح سعر الكيلو الواحد من القمصان بين 500 و750 جنيهًا، يحتوي على 10 أو 9 قطع، وبالتالي يكون سعر القطعة أو القميص 50 جنيهًا، بينما يتراوح سعر القميص الواحد دون ميزان بين 100 و150 جنيهًا.

وأوضح أن شراء الملابس بالكيلو مفيد أيضًا بالنسبة للملابس الحريمي، إذ يتراوح سعر الكيلو الواحد من قمصان النوم والأرواب بين 500 و750 جنيهًا.