مراسلة «القاهرة الإخبارية» ترصد تفاصيل الاختلاف بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي

رصدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، تفاصيلا الاختلاف بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، موضحةً، أنّ الوضع في الداخل الإسرائيلي قابل للتفجر، حيث أن التصريحات المتكررة من جانب الائتلاف الحكومي والتي على رأسها تصريحات جالانت الأخيرة، والتي قال فيها إن الفلسطينيين يجب أن يحكموا قطاع غزة.

وذكرت، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي تامر حنفي، أن هذه التصريحات فيها إشارة ورد على تصريحات سابقة لنواب وأعضاء في الائتلاف الحكومي على رأسهم جالانت، الذي قال إنه يجب العثور على جهة فلسطينية غير معادية لإسرائيل.

وتابعت، أن هذه التصريحات سبقتها تصريحات صبيحة اليوم بالحديث عن أن وجود سلطة فلسطينية قوية في قطاع غزة قد تمنع هجوما مشابها لما حدث في السابع من أكتوبر، وهو ما أثار حفيظة المستوى السياسي المتمثل في رئيس الوزراء الإسرائيلي، لأنه يقول بعدم وجود السلطة الوطنية الفلسطينية فيما أسماه باليوم التالي للحرب، كما قال إنه سيتم تطبيق سيطرة عسكرية مدنية إسرائيلية، وهذا لُب الخلاف بين مجلس الحرب والمجلس الموسع.