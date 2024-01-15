هل وقف الاجتياح البري لشمال غزة يعني انتهاء الحرب؟

بعد 100 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي بتصريحات مهمة تكشف عن انتهاء الاجتياح البري الإسرائيلي لشمال قطاع غزة؛ ولكن هل سيعني هذا وقف الحرب على غزة التي تعاني من القصف الإسرائيلي الغاشم؟

تصريحات مهمة لوزير الدفاع الإسرائيلي

وصرح اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الاثنين، مبينا نهاية عملية الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمالي غزة في وقت اقتراب انتهاء الصراع جنوبي القطاع، بحسب خبر نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية».

مرحلة أولية لإيقاف الحرب

بدوره، قال الخبير السياسي، عمر رأفت، لـ«الوطن» إن إيقاف الاجتياح البري لشمال غزة قد يكون مرحلة أولية لنهاية حرب في المستقبل لكن لا يعني نهاية الحرب سريعا بناء على المطالبات الإقليمية والدولية لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو يرغب في إطالة الحرب لأطول وقت من أجل العمل على تحقيق مكاسب سياسية خاصة أن شعبيته السياسية في تردي.

استمرار القصف مع تقليل كثافته

في الوقت الذي أشار حسام الدين محمود، الباحث في العلاقات الدولية، رئيس مركز إفريقيا للتخطيط الاستراتيجي، لـ«الوطن»، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط لإنهاء الحرب وظهر بالأمس تقرير موقع «أكسيوس» الاستخباري ليوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أغلق الهاتف في وجه نتنياهو في آخر اتصال بينهما في ديسمبر الماضي، لذا فإن إسرائيل ستعمل على تقليل الكثافة العسكرية وتقليل الضربات لتعطي انطباعا بنهاية الحرب لكن للأسف سوف تستمر في قصف قطاع غزة.