جبهة التحرير الفلسطينية: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة

كشف واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، عن مرور 101 يوم من الحرب على الشعب الفلسطيني وسط أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود تحت الركام، ويستشهد يوميا العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني في صور تُنقل أمام العالم أجمع دون أن يتحرك ساكنا، فضلا عن تدمير كل البيوت والمستشفيات والمدارس وكل ما له علاقة بالحياة الإنسانية.

جيش الاحتلال الصهيوني يفرض حصارا دائما على قطاع غزة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن جيش الاحتلال الصهيوني يفرض حصار دائم على قطاع غزة، «الحرب عدوانية وإجرامية تحاول من خلالها حكومة الاحتلال تنفيذ إستراتيجيات لها علاقة بتهجير الشعب الفلسطيني وطرده من أراضيه لسيناء».

تهجير الشعب الفلسطيني من خلال التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع، أن إسرائيل تعتقد أنها تستطيع بمرور الوقت من تهجير الشعب الفلسطيني من خلال التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لن يحدث، موجها الشكر لمصر والأردن على موقفهم برفض تهجير أي مواطن فلسطيني من أراضيه من أجل عدم تصفية القضية الفلسطينية.

واستكمل، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على قطاع غزة والضفة والقدس العاصمة مع عودة اللاجئين لمنازلهم من جديد.