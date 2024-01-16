رياح وشبورة.. «طوارئ القناة» تحذر من طقس شديد البرودة اليوم

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ بمدن القناة وسيناء، من طقس غير مستقر اليوم الثلاثاء على معظم مناطق محافظات منطقة القناة، بسبب نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إن طقس اليوم الثلاثاء سيكون مائلا للبرودة نهاراً على محافظة الإسماعيلية، شديدة البرودة ليلا، لتكون درجات الحرارة المتوقعة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

شبورة علي الطرق

وأكد بيان الشبكة الوطنية للطوارئ أن الرياح ستنشط على كافة الأنحاء، لتشمل مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضاف البيان: «هناك شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية كطرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي والإسماعيلية السويس الصحراوي».

تحذيرات للمواطنين

وطالبت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، المواطنون بضرورة الحذر خلال الساعات الأولى من الصباح والالتزام بالتعليمات المرورية وعدم تجاوز سرعة 60 كيلو في الساعة لضمان عدم وقوع أي حوادث مرورية.

كما طالبت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين ضرورة الالتزام وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة حال الخروج من المنازل في الساعات الأولى من الصباح أو الساعات المتأخرة من الليل.