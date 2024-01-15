«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم وغدا.. منخفض جوي يضرب البلاد

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود منخفض جوي يضرب البلاد، ويعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة اليوم وغدا الثلاثاء، وزيادة تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد خلال الساعات المقبلة، إذ تشهد المحافظات الساحلية أمطار متفاوتة الشدة ومتوسطة وغزيرة أحيانا.

منخفض جوي يضرب البلاد

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن منخفض جوي يضرب البلاد، قادم من طبقات الجو العالية يصاحبه كتل هوائية باردة، يعمل على انخفاض قيم الحرارة سيستمر تاثيره لمدة 48 ساعة فقط، وبداية من طقس الأربعاء المقبل سيقل تاثيره تماما، وسنشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، كما سيترتب انخفاض كميات السحب الممطرة بكميات متفاوتة الشدة، بحيث تصبح الأمطار بين خفيف على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الغربية والشرقية للبلاد.

أجواء دافئة على جنوب البلاد

وأشارت إلى استمرار حالة الطقس اليوم من تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب شرق أوروبا، على سطح البحر المتوسط في استمرار انخفاض درجات الحرارة العظمي والصغرى اليوم، إذ يسود طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، عدا محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، إذ تشهد أجواء شتوية دافئة.