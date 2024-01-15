طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء شديدة البرودة وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة

يسود طقس الإسكندرية، اليوم الاثنين، حالة من عدم الاستقرار، حيث تتأثر المحافظة بالسحب الرعدية الممطرة، مع استمرار فرص تساقط الأمطار الغزيرة في آخر أيام نوة الفيضة الكبرى، وذلك وفقا لبيان صادر عن غرفة عمليات الإسكندرية.

طقس الإسكندرية اليوم

وقالت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إن طقس الإسكندرية اليوم يتأثر بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء المحافظة الإسكندرية، و من المتوقع اليوم سقوط أمطار.

ومن المتوقع استمرار مظاهر نوة الفيضة الكبرى والتي تنتهى اليوم طبقا لجدول نوات الأمطار الصادر من هيئة ميناء الإسكندرية، حيث بدأت الأربعاء الماضي 10 يناير وتستمر لمدة 6 أيام، واليوم هو يومها الأخير، حيث تتوقف عمليات الصيد لشدة الرياح وارتفاع الأمواج التى تصل إلى 3.5 متر.

استعدادات الإسكندرية لمواجهة نوة الفيضة الكبرى

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، انتشار سيارات الشفط التابعة للهيئة بجميع احياء الإسكندرية للتعامل الفوري مع مياه الأمطار، لضمان السيولة المرورية وعدم إعاقة حركة المواطنين.