صحراء «الشلاتين» تتحول إلى جنة خضراء في الشتاء.. طقس دافئ وحفلات شواء

تشهد مدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، طقسًا دفئًا على عكس التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظات المصريّة، في فصل الشتاء.

وسجلّت الشلاتين درجات حرارة مرتفعة، خلال الأيام الماضية، تجعلها من أكثر المدن المصرية دفئا، لكن الغريب أن الصحراء في هذه المدينة تتحول إلى جنة خضراء عند حلول فصل الشتاء، وهو ما سنتعرف عليه في التقرير التالي.

أكثر مدينة دافئة في مصر

يقول الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئي ومدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن» أن مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر، هي أكثر مدينة دافئة في مصر خلال الشتاء، وتتراوح درجة الحرارة فيها الآن بين 17 و16 درجة مئوية، وهي أعلي درجة حرارة لمدينة مصرية، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

الشلاتين مدينة خضراء

ويضيف «غلاب» أن الشلاتين تتحول إلى مدينة خضراء في فصل الشتاء تزامنًا مع سقوط الأمطار، التي تحول الصحاري إلى مراعي تزدهر باللون الأخضر، لتبدأ هجرة أهالي الشلاتين إلى الصحاري والمراعي الخضراء، ونصب الخيام وإعداد حفلات السمر، وشرب الجبنة وشوي لحوم الخراف والماعز، وتبادل الأحاديث، خاصتًا بين شباب الجنوب.

شتاء دافئ في الشلاتين

من ناحيته، قال الحسن عثمان من أهالي الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، أن الأهالي يشعرون بالفرحة في الشتاء، عندما تزدهر المراعي الخضراء؛ لتحول الصحاري إلى جنة خضراء اللون الذي يريح الأعصاب ويظهر فرحة الأهالي لتزدهر مهنة الرعي مؤكدا في تصريحات لـ الوطن دفي الجو طوال فصل الشتاء وهو الفصل المحبب لأهالي الشلاتين طوال العام.