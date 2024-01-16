الممشى السياحي.. وجهة الأقصر الأولى في إجازة منتصف العام

مع بداية إجازة منتصف العام، يزداد الإقبال من أهالي الأقصر على الممشى السياحي، إذ يعد أهم متنفس لأهل الأقصر في كل المناسبات، ففي الشتاء يزدحم الممشى السياحي بالزائرين مع بداية النهار للاستمتاع بشمس الشتاء الدافئة، وهواء النيل الرائع.

الوجهة الأولى

ويعتبر الممشى السياحي بكورنيش النيل بالأقصر، الوجهة الأولى على قائمة الأماكن الترفيهية لأهالي المحافظة، وذلك لتميزه بعدة أشياء، أهمها مجانية الدخول، واتساع الممشى حيث يساع عددا هائلا من الزائرين ولا تشعر بالازدحام فيه، ووجود مقاعد وأماكن الاستراحة بالظل، وبعده عن طريق السيارات ويعتبر آمنا جداً للأطفال، روعة تصميمه على نهر النيل، وكثرة الخضرة والأشجار والمناظر الطبيعية الجميلة به، كما يستطيع الأهالي إحضار المأكولات والمشروبات الخاصة بهم إلى الممشى، أو الاعتماد على المطاعم والكافيهات في الممشى.

الدمج بين تصميمات الخط العربي

وخلال العام الماضي، طورت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الممشى السياحى بالأقصر بطول 1 كيلو متر، وشملت أعمال التطوير، تصميم جداريات من رسومات كلية الفنون الجميلة، والتي تعتمد فكرتها على الدمج بين تصميمات الخط العربي بمجموعة من الأشكال المختلفة، وكذلك تشطيب الأرضيات باستخدام الرخام التريستا والجرانيت الأسود الأسواني وكذلك الخرسانة المطبوعة والبازلت الأسود، بمساحة 14500 متر مسطح، وبالإضافة إلى تصميم أعمدة إنارة بطراز جميل يتناسب مع الهوية البصرية للمدينة، وإنشاء أحواض زراعات، تضم مجموعة أشكال وأنواع مختلفة من الزراعات ذات طابع جمالي مميز، وإضافة سلات مهملات تعتمد على فكرة فصل وتدوير المخلفات، للحفاظ على النظافة بنسبة تنفيذ 100%.

شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول الكورنيش

أما في تطويرات البنية التحتية، فقد أنشأت الهيئة الهندسية، شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول الكورنيش، عبارة عن 7 بيارات فرعية، كما أنشأت شبكة خاصة بالحريق بطول الكورنيش، وصناديق حريق مزدوجة، بالإضافة إلى تطوير واجهات المحلات التجارية بالممشى، باستخدام الحجر الهاشمي الهيصم، وعمل تحديد للواجهات بالحجر المفرغ، كما جرى تعليق اللافتات التي تحمل تصميم خاص لطابع الهوية البصرية CNC.