طائرات مسيرة تستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل كتب: محمد عزالدين 10:59 م | الإثنين 15 يناير 2024 طائرة مسيرة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوقوع هجوم بطائرات مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تطلق صاروخا صوب حارة بمخيم طولكرم الجيش الأوكراني: إسقاط 27 طائرة مسيرة و87 صاروخ كروز أطلقتها روسيا طائرة مسيرة تستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق القاهرة الإخبارية: البحرية الأمريكية تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من اليمن القيادة الأمريكية: طائرة تابعة للحاملة أيزنهاور تعترض مسيرة إيرانية بأجواء الخليج أوكرانيا تسقط 18 طائرة روسية مسيرة في غارة ليلية طائرة مسيرة أربيل القنصلية الأمريكية بقلم محمد عزالدين