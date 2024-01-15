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طائرات مسيرة تستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل

كتب:

محمد عزالدين
10:59 م | الإثنين 15 يناير 2024
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوقوع هجوم بطائرات مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق.

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