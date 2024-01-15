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دفاعات الجيش السوري تتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي استهدف حلب

كتب:

محمد عزالدين
11:12 م | الإثنين 15 يناير 2024
الجيش السوري

الجيش السوري

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن دفاعات الجيش السوري تصدت لقصف صاروخي إسرائيلي استهدف جنوب شرقي مدينة حلب.

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