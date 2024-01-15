دفاعات الجيش السوري تتصدى لقصف صاروخي إسرائيلي استهدف حلب كتب: محمد عزالدين 11:12 م | الإثنين 15 يناير 2024 الجيش السوري أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن دفاعات الجيش السوري تصدت لقصف صاروخي إسرائيلي استهدف جنوب شرقي مدينة حلب. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الجيش السوري يسقط 8 طائرات مسيرة قاعدة «عين الأسد» في مرمي الصواريخ.. ومراسيم رئاسية في الجيش السوري هل اقترب الجيش السوري من معركة تحرير إدلب آخر معاقل الإرهابيين؟ محافظة درعا تشتعل باشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا لـ«داعش» جنوب غربي الرقة الجيش السوري يستهدف محيط النقطة التركية بريف جسر الشغور الجيش السوري سوريا إسرائيل بقلم محمد عزالدين