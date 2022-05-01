قاعدة «عين الأسد» في مرمي الصواريخ.. ومراسيم رئاسية في الجيش السوري

شهدت عدد من الدول العربية، عددا من الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث، كان أبرزها، ما شهده العراق، من عملية استهداف لقاعدة «عين الأسد»، التي تستضيف قوات أمريكية ودولية، الواقعة في غربي البلاد دون وقوع أضرار، فيما أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، ترقية وزير الدفاع، اللواء علي بن محمود عباس، إلى رتبة عماد.

وأعلنت السلطات الأمنية في العراق، استهداف قاعدة «عين الأسد» العسكرية العراقية، بـ صاروخين اثنيين، سقطا في محيطها، دون وقوع ضحايا أو أضرار.

«الإعلام الأمني» العراقي: الصاروخان سقطا خارج «عين الأسد»

وقالت خلية «الإعلام الأمني» العراقية في بيان، إن الصاروخان سقطا خارج «عين الأسد» الواقعة في محافظة الأنبار الواقعة في غربي العراق، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق، أشار «التحالف الدولي»، إلى سقوط صاروخ على بعد 4 كيلومترات خارج منطقة قاعدة «عين الأسد»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

بدوره، أشار مصدر أمني عراقي، أمس السبت، إلى إصابة جنديين في جراء هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي، في الرطبة بـ«الأنبار»، فيما أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» العراقي، التصدي لهجوم شنه عناصر من التنظيم المتطرف شمال محافظة ديالى.

بدورها، أعلنت «أنقرة» مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية «القفل المخلب» شمالي العراق.

السلطات العراقية تضبط أكثر من 6 ملايين حبة من مخدر «الكبتاجون»

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي، أعلن في وقت سابق، تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في جنوب غربي العاصمة «بغداد»، وإلقاء القبض على 10 أشخاص بينهم 5 من جنسيات عربية، وضبط أكثر من 6 ملايين حبة من مخدر «الكبتاجون».

وفي سوريا، أصدر رئيس البلاد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بشار الأسد، مرسوما يقضي بترقية اللواء علي بن محمود عباس، وزير الدفاع، إلى رتبة عماد، اعتبارا من أمس السبت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الأسد يعين اللواء عبدالكريم بن محمود رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش

كما أصدر الأسد، مرسوما بتعيين اللواء عبدالكريم بن محمود إبراهيم رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة اعتبارا من أمس السبت.

وأصيب 3 جنود سوريين جراء قصف مسلحين لمواقع تابعة للقوات السورية في محافظتي «حلب» و«اللاذقية»، فيما أشار المركز الروسي لـ المصالحة في سوريا، إلى تسجيل إطلاق 5 قذائف من مواقع «جبهة النصرة» الإرهابية، «4 قذائف في حلب- و1 في اللاذقية».

وفي لبنان، أعرب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، عن استغرابه حيال موقف «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وسواهما ممن يمتنعون عن إقرار قانون الكابيتال كونترول، متهما إياهم بأنهم تحت إمرة جمعية المصارف.

وقال جنبلاط، في تصريح لصحيفة «القبس» الكويتية، إن «الحزب التقدمي الاشتراكي» يخوض معركة سياسية ضد «حزب الله»، واتهم السياسي اللبناني، سوريا وإيران بلعب دور أساسي في المعركة التي تخاض ضده.

وأشار جنبلاط، إلى أن الانتخابات النيابية في لبنان، التي تنطلق الجمعة المقبلة باقتراع المغتربين، ستحدث رغم الأحداث الأمنية أخيرا، فيما أعلن «حزب الله»، عن تقديمه اقتراح قانون لحماية أموال المودعين، إلى الأمانة العامة لـ«مجلس النواب»، معربا عن أمله بإقرار هذا القانون.