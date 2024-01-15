رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم نتنياهو: إنجازاتنا في حرب غزة تتآكل

اعترف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هيالفي، بأن بلاده تواجه تآكل ما وصفه بـ«الإنجازات» التي حققتها على الأرض في حرب غزة لأنه لا توجد استراتيجية واضحة لليوم التالي من انتهاء حرب غزة.

صراع عسكري سياسي في دولة الاحتلال

وكشفت الفضائية الـ 13 العبرية، عن نشوب خلافات واسعة في المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل بسبب استمرار حرب غزة التي يريد السياسيون استمرارها فيما يريد العسكريون إنهاءها في أسرع وقت، في ظل هجوم من رئيس الأركان الإسرائيلي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

تخبط أمني إسرائيلي

يشار إلى أن رئيس الأركان خرج بتصريحات سابقة يؤكد فيها أن بلاده قد تكون مضطرة للعمل في المناطق التي انتهت من القتال فيها في ظل رغبة الحكومة في استمرار الحرب فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت نهاية المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في غزة وإيقاف الاجتياح البري.

تعليق إسرائيلي على انتهاء الحرب

وكانت أبرز تصريحات وزير الدفاع اليوم هي أن المرحلة التي تلي الحرب في غزة يجب أن تعمل السلطة الفلسطينية إدارة الوضع في غزة فيها بشرط ألا تكون مُعادية لإسرائيل مشددا على أن عام 2024 عام قتال بالنسبة لإسرائيل، مبينا في الوقت نفسه أن الانقسام الإسرائيلي يعد انتصارا للفصائل الفلسطينية.