الأردن يترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اقتراب إعداد بلاده مرافعة قانون حسب آليات عمل محكمة العدل الدولية لتقديمها الفترة المقبلة من أجل محاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

موقف الأردن الراسخ في دعم فلسطين

وذكرت صحيفة «الدستور الأردنية» التي نقلت تصريحات الصفدي، أن العدل الدولية استمعت لجنوب إفريقيا وإسرائيل وستصدر الحكم قريبا، وجاءت هذه التصريحات أثناء مؤتمر صحفي بين الوزير الأردني ونظيره اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، الذي أكد موقف الأردن الثابت في دعم فلسطين ورفض الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

الدول التي تدعم جنوب إفريقيا

وأشار الصفدي، إلى دعم 66 دولة وتأييدها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا مقابل عدم دعم 8 دول، كاشفا عن أن 43 دولة عربية ومسلمة هي عضو في المحكمة، مبينا أن القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية خرجت بتكليف واضح للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعداد آلية عمل لمحاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتستمر حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة التي تدخل اليوم الـ 101 وسط تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 24 ألف فيما سقط من الجانب الإسرائيلي في الجيش حتى الآن أكثر من 520 جنديا إسرائيليا وسط إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، توقف الاجتياح البري لغزة الذي بدأ نهاية أكتوبر الماضي بعد أسابيع من اندلاع عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية.