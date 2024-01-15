«الصحفيين» تعلن عودة جائزة صحافة المرأة

قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه بمراجعة مجلس أمناء جائزة الصحافة المصرية تم الاتفاق على عودة جائزة صحافة المرأة لجوائز الصحافة المصرية، وذلك بعد إصدار النقابة تفاصيل مسابقة الصحافة المصرية والتي لم تتضمن فرع جائزة المرأة لهذا العام.

جائزة الصحافة المصرية

وأوضح كامل في بيان له منذ قليل، عبر صفحته الشخصية، أنه تم الاتفاق على عودة جائزة صحافة المرأة لجوائز الصحافة المصرية لهذا العام، مضيفا كما يجري حاليا التحضير لإطلاق جائزة منفصلة لصحافة البيئة، وذلك بعد إعلان فتح باب التقديم في جائزة الصحافة المصرية من الثلاثاء 16 يناير الجاري حتى الأربعاء 31 من نفس الشهر.