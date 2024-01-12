آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف الشاغرة في نقابة الصحفيين

حددت نقابة الصحفيين، يوم الأربعاء 24 يناير 2024، آخر موعد لاستقبال طلبات الوظائف الشاغرة في النقابة، وذلك بعد إعلان النقابة عن 4 وظائف شاغرة للعمل في إدارة مشروع العلاج.

كيفية التقديم للوظائف

وأوضح محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومسئول مشروع العلاج بالنقابة، في تصريحات صحفية لمحرري النقابة، أن التقديم للوظائف سوف يكون عبر الموقع الإلكتروني فقط، على أن ينتهي التقديم يوم 24 يناير الجاري، لافتا إلى أنه لن يتم الأخذ لأي طلبات مقدمة على غير الموقع الإلكتروني.

وأكد الجارحي أن وجود خبرة مناسبة شرط أساسي للقبول في الوظائف التي أعلنت عنها النقابة وهي:

- طبيب أسرة.

- مدير تعاقدات طبية.

- مراجع فني ومالي للمطالبات الطبية.

- مسئول تحويلات طبية.

المستندات اللازمة

وكانت حددت نقابة الصحفيين المستندات المطلوبة للتقدم في الوظائف الشاغرة في مشروع العلاج وهي كالآتي:

- سيرة ذاتية تتضمن وسائل التواصل تليفونيا وإلكترونيا.

- ملف PDF يشمل أصل المؤهل.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

- الرقم القومي.

- شهادات الخبرة.