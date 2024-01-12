رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف الشاغرة في نقابة الصحفيين

كتب:

سهيلة هاني
10:30 م | الجمعة 12 يناير 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

حددت نقابة الصحفيين، يوم الأربعاء 24 يناير 2024، آخر موعد لاستقبال طلبات الوظائف الشاغرة في النقابة، وذلك بعد إعلان النقابة عن 4 وظائف شاغرة للعمل في إدارة مشروع العلاج.

كيفية التقديم للوظائف 

وأوضح محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومسئول مشروع العلاج بالنقابة، في تصريحات صحفية لمحرري النقابة، أن التقديم للوظائف سوف يكون عبر الموقع الإلكتروني فقط، على أن ينتهي التقديم يوم 24 يناير الجاري، لافتا إلى أنه لن يتم الأخذ لأي طلبات مقدمة على غير الموقع الإلكتروني.

وأكد الجارحي أن وجود خبرة مناسبة شرط أساسي للقبول في الوظائف التي أعلنت عنها النقابة وهي: 

- طبيب أسرة.

- مدير تعاقدات طبية.

- مراجع فني ومالي للمطالبات الطبية.

- مسئول تحويلات طبية.

المستندات اللازمة 

وكانت حددت نقابة الصحفيين المستندات المطلوبة للتقدم في الوظائف الشاغرة في مشروع العلاج وهي كالآتي:

- سيرة ذاتية تتضمن وسائل التواصل تليفونيا وإلكترونيا.

- ملف PDF يشمل أصل المؤهل.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

- الرقم القومي.

- شهادات الخبرة.

اقرأ المزيد:

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 102 إعلاميا وإصابة 71 خلال عام 2023

وزير الثقافة الفلسطيني يتحدث عن يوميات العدوان في نقابة الصحفيين الأربعاء

نقابة الصحفيين بفلسطين: 90% من مواطني غزة نازحين.. لا مكان آمن فيها

نقابة الصحفيين تعلن عن دورة لتعليم مهارات الديسك في الكتابة الإخبارية

نقابة الصحفيين تؤجل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوعين
بقلم سهيلة هاني