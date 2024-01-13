«صلاح عيسى.. وشخصيات نجيب محفوظ» ندوة في نقابة الصحفيين الثلاثاء

أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، عقد ندوة لمناقشة كتاب الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسى «شخصيات قلقة في أدب نجيب محفوظ»، الذي كان يتمنى إصداره في كتاب مستقل غير أن القدر لم يمهله لتحقيق ذلك فقامت بجمع مادته وإعداده للنشر الكاتبة الكبيرة أمينة النقاش.

ندوة عن نجيب محفوظ بنقابة الصحفيين

وأوضحت النقابة أنه يشارك في الندوة الكاتبة والروائية الكبيرة سلوى بكر والمؤرخ الكبير عاصم الدسوقي، ويدير اللقاء الكاتب والناقد شعبان يوسف، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين في الدور الرابع.

مسابقة أفضل صورة صحفية

وفي سياق متصل، تنظم شعبة «المصورون الصحفيون» بنقابة الصحفيين، مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء، حفل إعلان الجوائز، وافتتاح معرض مسابقة مصر 2023 لأفضل صورة صحفية.