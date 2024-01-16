ماذا يحدث إذا شحنت هاتفك طوال الليل؟

ما زالت الآراء متباينة حول تأثير شحن الهاتف طوال الليل على البطارية، فبعض الأشخاص يعتقدون أنّ ذلك يؤدي إلى إتلاف البطارية وربما إلى انفجار الهاتف، فما حقيقة الأمر؟.

بحسب الدراسات فإنّ هناك عدّة عوامل تحدد عمر بطارية الهاتف، بما في ذلك عمر التصنيع والعمر الكيميائي، حيث تتدهور بسبب عدد من المتغيرات، مثل تقلب أنماط الشحن والتفريغ ودرجات الحرارة والاستخدام العام، كما أنّ تقادم بطاريات الليثيوم في الهواتف الذكية يقلل عمر البطارية.

ماذا يحدث إذا قمت بشحن هاتفك طوال الليل

«ماذا يحدث إذا قمت بشحن هاتفك طوال الليل؟».. الهواتف الذكية تستغرق نحو 30 دقيقة كحد أدنى وساعتين كحد أقصى لشحنها بشكل كامل، وهذا يختلف بحسب سعة البطارية.

شركة سامسونج كشفت في وقتٍ سابق أنّ شحن الهاتف طوال الليل أمر غير مستحب حيث يؤدي إلى تسريع عمر البطارية، كما نصحت بتجنب دورات الشحن الكاملة (من 0% إلى 100%) من أجل زيادة العمر الخاص ببطارية الهاتف.

شحن البطارية بنسبة 100% بشكل متكرر، يؤثر بالسلب على عمرها الافتراضي، وهو ذات الأمر بالنسبة لهواتف آيفون، وهناك توصيات بوصول شحن البطارية إلى 80% كحد أقصى، وعدم تركها تقل عن 20% كحد أدنى.

«هل يمكن أن ينفجر الهاتف من الشحن؟».. بحسب موقع «conversation»، فإنّ انفجار الهاتف بسبب الشحن أمر غير وارد بشكل كبير، إلا أنّ حوادث انفجار بعض الهواتف يكون نتيجة جودة سيئة للهاتف أو عيب تصنيع.

أسباب انفجار الهاتف اذا قمت بشحنه طوال الليل

وأكد التقرير أنّ ارتفاع درجة حرارة بطاريات هواتف الليثيوم في الوقت الذي يتعذر خلاله تبديد الحرارة المتولدة أثناء الشحن، يؤدي إلى نشوب حريق في بعض الأحيان.

ارتفاع درجة الحرارة المحيطة كان سببا من الأسباب التي أفردها التقرير بشأن انفجار الهواتف، فضلا عن استخدام شاحن رديء الجودة يسبب مخاطر تعرض الهاتف للانفجار أيضا.