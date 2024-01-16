«القاهرة الإخبارية»: 4 قتلى و6 مصابين جراء قصف إيراني على أربيل

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6، بعضهم في حالة حرجة، جراء القصف الإيراني لمدينة أربيل شمالي العراق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأوضح المجلس، أن القصف الإيراني على أربيل طال مناطق مدنية، وجرى تنفيذه باستخدام صواريخ باليستية.

وطالب المجلس، الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، بعدم الصمت تجاه «جريمة» القصف الإيراني لأربيل.

وأكد المجلس رفضه للمبررات الإيرانية «غير الضرورية» لمهاجمة أربيل.