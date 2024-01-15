الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم أربيل كتب: محمد عزالدين 11:35 م | الإثنين 15 يناير 2024 أربيل أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم أربيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: سماع دوي انفجارات في أربيل شمال العراق طائرات مسيرة تستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل «القاهرة الإخبارية»: مطار أربيل الدولي يتعرض لهجوم جوي طائرة مسيرة تستهدف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق «البنتاجون»: إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة أربيل الجوية هجوم على السفارة الأمريكية وإغلاق مطار أربيل.. ماذا يحدث في العراق؟ أربيل الحرس الثوري الإيراني القاهرة الإخبارية بقلم محمد عزالدين