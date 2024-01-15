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الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم أربيل

كتب:

محمد عزالدين
11:35 م | الإثنين 15 يناير 2024
أربيل

أربيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم أربيل.

 

 

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