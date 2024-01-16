مسؤول أمريكي: قرار ناورو بالتحالف مع الصين ضد تايوان «عمل خبيث»

قال المسؤول الأمريكي الذي يرأس الهيئة التي تتعامل مع علاقات غير رسمية مع تايوان، يوم الثلاثاء، إن قرار دولة ناورو بقطع العلاقات مع تايوان «مؤسف»، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تايبيه: عمل خبيث واضح

وأفادت دولة ناورو الواقعة في جزر المحيط الهادئ، أنها قطعت العلاقات مع تايوان لصالح الصين، فيما وصفته تايبيه وهي المركز السياسي والاقتصادي والتعليمي والثقافي لتايوان، بأنه عمل خبيث واضح بعد الانتخابات من قبل بكين.

وقالت لورا روزنبرجر، رئيسة المعهد الأمريكي في تايوان، ومقره فرجينيا للصحفيين في تايبيه: «نشجع جميع الدول على التعامل مع تايوان».

وفاز لاي تشينج تي، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، بالانتخابات الرئاسية في تايوان يوم السبت، كما هو متوقع، وسيتولى منصبه في 20 مايو، في الفترة التي سبقت الاستطلاع، وصفته الصين، التي تدعي أن تايوان هي أراضيها، مرارًا بأنه انفصالي خطير.